العاشر مكرر علمى رياضة: كنت بذاكر بانتظام وأتمنى الالتحاق بكلية الهندسة

الإسماعيلية-صبرى غانم

قال على أحمد حسن الحاصل على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة وابن محافظة الإسماعيلية: "كنت بذاكر 9 ساعات يوميا وكنت مرتب أوقات المذاكرة وأتمنى أن التحق بكلية الهندسة وأحقق كل ما أتمناه".

وأضاف: "ترتيبى بين أشقائى الرابع شقيقى الأكبر طالب بكلية الشرطة ولى شقيقتان تؤام إحداهن طالبة بكلية الحقوق إنجليزى والأخرى بكلية التجارة إنجليزى ووالدى يعمل محاسب ووالدتى ربة منزل ".

وقال الدكتور أحمد حسن والد على: "الحمد لله ربنا أكرمنا بنجاح على لأنه تعب فى المذاكرة وتركت له اختيار الالتحاق بأى كلية لأن ده مستقبله وأنا ووالدته وفرنا له كافة الإمكانيات المتاحة عشان يحقق ما يتمناه ونحمد ربنا ونشكره على كرمه".