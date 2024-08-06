الصحة العالمية تحدد قائمة لـ30 مرضا قد تتحول إلى الجائحة المقبلة "X"

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن 30 مسببا للأمراض الأكثر احتمالا أن تؤدى إلى جائحة أخرى او الوباء المقبل.

ومن بين أخطر الفيروسات والبكتيريا فيروس أنفلونزا الطيور H5N1 الذى ينتشر فى الولايات المتحدة ويخشى العلماء من قدرته على التحول بسهولة للانتقال بين البشر.

هناك أيضًا مخاوف بشأن حمى الضنك التي ينقلها البعوض، والتي يطلق عليها أحيانًا "مرض كسر العظام"، والتي تنتشر أيضًا في الولايات المتحدة بمستويات غير مسبوقة.

وكان جدري القرود ، الذي تسبب في وباء عالمي في عام 2022، مدرجًا أيضًا على القائمة، وسط تفشي سلالة أكثر فتكًا وأكثر عدوى في أفريقيا،

يوضح ما سبق مجموعة مختارة من مسببات الأمراض المدرجة في القائمة التي اعتبرها الباحثون ذات احتمالية "عالية" للتسبب في الوباء التالي أو تفشي المرض بشكل كبير.



كما شملت أيضًا فيروس هانتا، وهو فيروس ينتشر بين القوارض، وفيروس غرب النيل الذي ينقله البعوض، والإنفلونزا، وكورونا.

وأضاف العلماء أيضا الجدري رغم أنه تم القضاء عليه حاليا، خوفا من أن يتم إطلاقه عن طريق الخطأ في حادث مختبري ثم ينتشر بسرعة لأن عددا قليلا من الناس لديهم الآن مناعة ضد الفيروس، وحمى لاسا التي تنتقل عن طريق القوارض، والتي يمكن أن تسبب نزيفًا من اللثة والعينين والأنف ونوبات صرع لدى المرضى.

تم تجميع القائمة من قبل 200 عالم من أكثر من 50 دولة بعد مراجعة قائمة مختصرة تضم 1600 نوع من البكتيريا والفيروسات.

كانت تلك الفيروسات التي تم تصنيفها على أنها ذات إمكانية للتحول إلى وبائية شديدة العدوى وخطيرة - أو قادرة على التسبب في أمراض خطيرة لدى البشر

وكانت الأمراض الأكثر خطورة أيضًا هي تلك التي لم تتوفر لها لقاحات أو علاجات للمرضى.

وفي السابق، كانت القوائم الخاصة بعامي 2017 و2018 تتضمن نحو 12 مسببا للأمراض فقط، ولكن الباحثين قاموا الآن بتوسيع القائمة وسط تزايد فرص انتشار الأمراض من الحيوانات إلى البشر وبين مناطق العالم.



وقال العلماء، إن التوسع الحضري وإزالة الغابات عززا الاتصال بين الحياة البرية والبشر، في حين أن المزيد من السفر الدولي يولد فرصا جديدة للأمراض للعثور على طريقها إلى مناطق جديدة من العالم.



وقالت المنظمة، إن الوباء القادم قادم بالفعل وقد يقتل الملايين أكثر من كورونا، علينا الاستعداد له الآن، وهناك مخاوف أيضًا من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تفشى الأمراض من خلال انتشارها في مناطق جديدة.

وقالت الدكتورة آنا ماريا هيناو ريستريبو، التى قادت التقرير، لمجلة نيتشر: "تساعد عملية تحديد الأولويات في تحديد فجوات المعرفة الحرجة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة".



وشملت الأمراض الأخرى التى وردت فى التقرير 5 أمراض بكتيرية، بما فى ذلك الكوليرا - التى يمكن أن تسبب اضطرابات فى المعدة - واليرسينيا بيستيس - البكتيريا التى تسبب الطاعون.



ومن بين الأمراض المتبقية فى القائمة أيضا فيروس نيباه الذى ينقله الخفافيش، والذى يمكن أن يسبب تورماً شديداً فى الدماغ، النسبة للعديد من الأمراض المدرجة فى القائمة، لم يتم تشخيص سوى حالات متفرقة حتى الآن.



لكن الباحثين حذروا من أنه إذا اكتسبت الفيروسات طفرات تجعلها أكثر قدرة على الانتشار بين البشر، فقد تؤدى إلى تفشى المرض.

تنتقل معظم الأمراض عن طريق القراد أو الخفافيش أو البعوض أو القوارض أو عن طريق الأشخاص - وغالبًا ما تنتشر عن طريق الرذاذ التنفسي.

لكى يصبح الفيروس أو البكتيريا جائحة، يجب أن ينتشر بين البشر، ويتم اكتشافه في جميع أنحاء العالم ويسبب المرض.

وتحدد منظمة الصحة العالمية 30 مرضا قد يتحول الى جائحة قريبا..

حمى لاسا، الحمى النزفية الأرجنتينية، الكوليرا، الطاعون، داء الشيجيلات، السالمونيلا، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية السارس، متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، الإيبولا، فيروس ماربورج، فيروس زيكا، حمى الضنك، الحمى الصفراء، التهاب الدماغ المنقول بالقراد، فيروس غرب النيل، فيروس هانتا، حمى الكونغو، القرم النزفية، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير فيروس نيباه، حمى SFTS حمى الوادى المتصدع ،الجدري، فيروس الجدري، جدري القرود، فيروس شيكونجونيا، التهاب الدماغ الخيلى، الفنزويلى الممرض X، الفيروس الغدى، الفيروس الغدى، الفيروسة البطيئة، فيروس مرض بورنا، التهاب الكبد الوبائى سى، التهاب الكبد الوبائى E الهربس، فيروس الورم الحليمى البشرى، فيروس البارفو.

