السادس مكرر علمى رياضيات: فرحتى لا توصف بالتفوق والفضل يعود لأسرتى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قال الطالب أحمد تامر صلاح الدين، السادس مكرر بشعبة العلمي رياضيات على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، إنه شعر بفرحة كبيرة بمجرد إعلان قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، مشيرا إلى أنه كان لا يحدد ساعات للمذاكرة بقدر تحديد أولويات وفقا لجدول كان يعمل من خلاله، وبمجرد الانتهاء من هذا الجدول كان ينتهي يومه.

وأضاف "أحمد" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أنه كان يعمل على التفضيل بين كليتي الهندسة والعوم، إلا أنه هذا المجموع الكبير فتح أفاقا جديدة أمامه من الكليات لاستكمال المرحلة الجامعية من الدراسة، كما أن هناك فرحة كبيرة ملأت المنزل الذي كان فى حالة طوارئ على مدار دراسته في المرحلة الثانوية، مقدما الشكر لأسرته على الدعم الكبير الذي وفروه له طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وكان قد اعتمد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3 ٪؜.

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى:



أحمد تامر السادس مكرر علمي رياضيات



الطالب أحمد تامر صلاح ضمن أوائل الثانوية



الطالب أحمد تامر صلاح ووالدته



الطالب أحمد تامر صلاح