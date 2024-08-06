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مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024..

الخصم من الراتب والحرمان من الامتحان لـ337 معلما مخالفا بامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:37 م
الخصم من الراتب والحرمان من الامتحان لـ337 معلما مخالفا بامتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2024، القضايا الخاصة بالمعلمين بامتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلي أن إجمالي عدد المعلمين المخالفين 337 معلما، وجاءت المحافظات التي بها مخالفات تخص الطلبة "القاهرة 35 معلما - الجيزة 34 معلما - الشرقية 31 معلما - الدقهلية 25 معلما - دمياط 12 معلما" وتم اتخاذ قرارات خصم وحرمان لعدد 318 معلما على النحو الآتى: -

وأضافت وزارة التربية والتعليم فى تقرير رسمي، قررت الوزارة بالخصم والحرمان من أعمال الامتحانات، خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 113 معلما، وخصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 9 مع الإحالة للنيابة العامة، خصم 30 يوماً مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 14 معلما.

وقررت الوزارة خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد 4 معلما، خصم 15 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 3 معلمين، خصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم، وخصم 60 يوما مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عام لعدد 2 "معلم"، وخصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة عامين لعدد واحد معلم، خصم 10 أيام مع الحرمان من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لعدد واحد معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ قرارات بالخصم والانذار لعدد 158 معلم على النحو الآتي: -قرارات بالخصم من الراتب، تم اصدار عقوبة الخصم من الراتب لمدة تتراوح من يوم إلى 15 يوما) لعدد 158 معلما.


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