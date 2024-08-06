الخامسة "علمى علوم": ربنا كرمنى بعد سنوات تعب.. وسألتحق بكلية الطب

قنا صابر سعيد

قالت مريم إيهاب يوسف حسن، الطالبة بمدرسة الثانوية بنات نجع حمادى، الحاصلة على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، إنها لم تتوقع أن تكون من الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكدت مريم لليوم السابع، أنها تحلم بدخول كلية الطب وكلل الله مجهودها بعد تعب سنوات، لافتة إلى أن ما حدث فرحة كبيرة تهديها لوالدتها التي تدعهما.

وأشارت مريم، إلى أنه من يجتهد يحصد ثمار تعبه، لافتة إلى أنها كانت تذاكر دروسها وفي نفس الوقت تخصص وقت للترفيه.

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 برجاء الضغط هنا



مريم إيهاب يوسف حسن واسرتها