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الخامسة "علمى علوم": ربنا كرمنى بعد سنوات تعب.. وسألتحق بكلية الطب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:25 ص
الخامسة "علمى علوم": ربنا كرمنى بعد سنوات تعب.. وسألتحق بكلية الطب الطالبة مريم إيهاب يوسف
قنا صابر سعيد

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قالت مريم إيهاب يوسف حسن، الطالبة بمدرسة الثانوية بنات نجع حمادى، الحاصلة على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، إنها لم تتوقع أن تكون من الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكدت مريم لليوم السابع، أنها تحلم بدخول كلية الطب وكلل الله مجهودها بعد تعب سنوات، لافتة إلى أن ما حدث فرحة كبيرة تهديها لوالدتها التي تدعهما.

وأشارت مريم، إلى أنه من يجتهد يحصد ثمار تعبه، لافتة إلى أنها كانت تذاكر دروسها وفي نفس الوقت تخصص وقت للترفيه.

 

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مريم إيهاب يوسف حسن واسرتها
مريم إيهاب يوسف حسن واسرتها
 
مريم إيهاب يوسف حسن
مريم إيهاب يوسف حسن

 







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