الجيش الكولومبى يستأنف عملياتها العسكرية ضد متمردي جيش التحرير الوطني

أحمد علوى

استأنفت القوات المسلحة الكولومبية عملياتها ضد جماعة جيش التحرير الوطنى اليسارية المتمردة ايلن حسبما ذكر وزير الدفاع الكولومبى ايفان فيلاسكيز.

ويأتي قرار استئناف العمليات العسكرية بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر بين الجانبين يوم السبت.

واستأنفت حكومة الرئيس جوستافو بيترو، أول زعيم يساري لكولومبيا، محادثات السلام مع جيش التحرير الوطني في نهاية عام 2022 كجزء من سياسة السلام الشاملة، حيث تتطلع إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ستة عقود في البلاد والذي خلف أكثر من 450.000 قتيل.

وقال فيلاسكيز للصحفيين 'ليس هناك وقف لإطلاق النار'. وأضاف 'هذا يعني أن العمليات الهجومية عادت وهذا هو أمر قائد الجيش لجميع القوات وأيضا أمر مدير الشرطة الوطنية'.

وتجمدت محادثات السلام في الأشهر الأخيرة وأنهى جيش التحرير الوطني عمليات الاختطاف التي تقول مصادر أمنية إنها توفر للجماعة التمويل الذي تحتاج إليه بشدة وهو ما يمثل عودة أحد أكثر العناصر المخيفة في الصراع الكولومبي.

انهارت المفاوضات بين الحكومات السابقة وجيش التحرير الوطني - الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية - بسبب المواقف المتطرفة للمجموعة وسلسلة القيادة المنتشرة والمعارضة في صفوفها.

واختارت الحكومة الكولومبية مؤخرًا إنهاء وقف إطلاق النار مع عناصر معينة داخل إستادو مايور سنترال، وهو فصيل منشق من متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك) الذين يرفضون اتفاق السلام لعام 2016 مع الدولة.