اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأردنى: إصابة مهربين خلال محاولة تسلل من الأراضى السورية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 05:00 ص
الجيش الأردنى: إصابة مهربين خلال محاولة تسلل من الأراضى السورية الجيش الاردنى
أ ش أ

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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء الإثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.


وقال المصدر، في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من المهربين، مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 







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