الجمعة القادم آخر فرصة أمام الطلاب للتسجيل لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر( 2024- 2025)م؛ وافق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على استمرار فتح باب التقدم إلكترونيًّا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب ذلك مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة.

وأعلن الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه تقدم لأداء اختبار القدرات حتى اليوم عدد 65 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن التقدم لاختبار القدرات متاح أمام الطلاب الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ونجحوا في الدور الأول، إضافة إلى إتاحة التسجيل أمام طلاب الدور الثاني.

وأوضح مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أن باب التسجيل في اختبار القدرات بدأ الأحد 21 من يوليو الماضي وحتى مساء الجمعة القادم الموافق 9 أغسطس الجاري2024م.

وأضاف مستشار التنسيق الإلكتروني أن الكليات المعنية باختبار القدرات تستقبل الطلاب حتي 23 من أغسطس الجاري 2024م.

كما أوضح أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات: (التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة - التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسي - التربية بنين أسيوط تعليم أساسي - التربية بنين تفهنا الاشراف شعبة تعليم أساسي - التربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال - التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة)

والتقديم يكون عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر:

azu.edu.eg