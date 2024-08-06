اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن اطلع على الهجوم الصاروخي بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 02:21 ص
البيت الأبيض: بايدن اطلع على الهجوم الصاروخي بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق بايدن
أحمد علوى

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أعلن البيت الأبيض عن انه تم إطلاع الرئيس الامريكي جو بايدن على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم الإثنين على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية

وتعرضت قاعدة عين الأسد في العراق لهجوم صاروخي، وفق ما أفادت به شبكة العربية.

وقال مصدر لوسائل إعلام عراقية، ان "قصفًا بصاروخين استهدف محيط قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف الدولي وقوات أمريكية غربي محافظة الأنبار".

وأضاف، أن “الصاروخين تم إطلاقهما من شاحنة، مشيرًا إلى عدم ورود معلومات حول الأضرار الناجمة عن القصف”.

ويطالب العراق بخروج كل القوات الأمريكية من أراضيه.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشف فيه مصدر أمني قبل أيام في محافظة الأنبار، عن نشر القوات الأمريكية المزيد من أبراج المراقبة حول قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي.

وقال المصدر إن " هذا الاجراء الأمريكي يندرج ضمن تحصيناتها وتوقعاتها بتلقيها ضربات محتملة من المقاومة"، وفق ما ذكر موقع المعلومة.







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