الاحتلال يداهم منازل ويحتجز مجموعة من الشباب الفلسطينيين بالضفة

أحمد علوى

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلى عدد من المنازل وتحتجز مجموعة من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة ديراستيا في قضاء سلفيت بالضفة الغربية.

ومن جهة أخرى، استشهد وأصيب عدد من المواطنين وجرى انتشال آخرين من تحت الأنقاض، إثر عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد مسعفون بنقل شهيد وإصابة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على شارع صلاح الدين قرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.