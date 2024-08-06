الأول على الثانوية العامة: هدخل كلية الطب.. وأخويا الكبير كان الأول على الثانوية 2021

الشرقية - إيمان مهنى

فرحة عارمة عمت منزل أسرة الطالب أحمد محمد النوبي، لحصوله علي المركز الأول في الثانوية العامة لعام 2024، نظام الدمج بمجموع 397 درجة بنسبة 96.8%.

وأعرب أحمد النوبي، لـ"اليوم السابع"، عن فرحته الشديدة لحصوله علي المركز الأول، مشيرا إلي أنه لم يصدق نفسه عندما تلقي مكالمة الوزير لإخباره بالخبر والتهنئة.

وأضاف أنه، كان يتوقع أنه سيكون من الأوائل، لاجتهاده من بداية العام الدراسي، وأخذت شقيقى الاكبر حسام قدوة، حيث كان أول الثانوية العامة في عام 2021، وهو حاليا يدرس بكلية الطب، وأكد أن طموحه هو الالتحاق بكلية الطب البشري.

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024