الأول علمى رياضة على الجمهورية: حلمى دخول كلية الهندسة.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الطالب محمد هانى سعيد الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى رياضة فى الثانوية العامة، وابن محافظة الإسماعيلية بإننى كنت أذاكر 9 ساعات يوميا، وأتمنى أن ألتحق بكلية الهندسة.

وأضاف أن لدى أخ أصغر فى المرحلة الإعدادية ووالدى مهندس كهرباء ووالدتى ربة منزل، موضحا أنه كان متوقع أن أكون من الأوائل لانى تعبت فى المذاكرة والحمد لله ربنا توج تعبى بالنجاح والتفوق.

وأشار إلى أننى تلقيت اتصالا من مكتب وزير التربية والتعليم وسوف اسافر غدا للوزارة بناء على طلب الوزير.

وقال المهندس هانى سعيد، إننى سعيد بحصول نجلى محمد على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، وأضاف بأن نجله محمد طول عمره متفوق وكان بيشتغل معى بمقدار اتنين مهندسين، والسنة دى تفرغ للمذاكرة من أجل الثانوية العامة.

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