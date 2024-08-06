الأولى على الجمهورية بمدارس المتفوقين: أسرتى وزميلاتى أكبر داعم لى.. فيديو

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة لحصول الطالبة فاطمة أيمن حموده أحمد، الطالبة الأولى على الثانوية العامة 2024 شعبة العلمي علوم "متفوقين"، ابنة محافظة الوادى الجديد والتى اعربت عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية رغم الصعوبات التى كانت تواجهها لكونها مغتربة منذ بداية دراستها فى مدرسة المتفوقين بأسيوط وابتعادها عن اسرتها وقطعها لمسافة 400 كيلو متر عن مقر إقامتها أسبوعيا وعلى الرغم من ذلك نجحت فى تحقيق التفوق يدعم اسرتها وزميلاتها فى السكن الداخلى للمدرسة.

وأضافت "فاطمة" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تسعى لتحقيق التفوق فى مسيرتها الدراسية واستعانت غلى ذلك بحفظ القرآن وترتيب الوقت والجهد وتنظيم مواعيد الاستذكار والنوم مؤكدة على انها لم تكن تتوقع هذه النتيجة أو أن يكون لها ترتيب علي مستوي الجمهورية، نظرًا لصعوبة الامتحانات، معربة عن سعادتها لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب البشري.

وأكدت والدة الطالبة فاطمة أيمن انها عانت كثيرا بسبب اغتراب ابنتها الوحيدة عنها فى هذه السن المبكرة ورغم ذلك كلنت تشجعها وتدعمها رغم قلقها الدائم عليها طوال فترة سفرها لمحافظة أسيوط حتى كلل الله جهودها بالتفوق وتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية موجهة رسالة لكل الأمهات بضرورة الوقوف بجانب أبنائهن ومنحهن الفرصة كاملة لتحقيق ما يطمحون إليه.

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