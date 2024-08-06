الأوقاف تنظم فعاليات برنامج البناء الثقافى للأئمة بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربيني

أقامت مديرية أوقاف دمياط فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف دمياط بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط والدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة بدمياط، والدكتور محمود محسن أبوالسعود مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية والشيخ أحمد المصري مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ و محمد أحمد شبانه المنسق الإعلامي للمديرية .

ودارت ندوة اليوم حول المحور الأول والثاني من المحاور التي تحدث عنها الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف وهي التطرف الديني والفكري والتطرف اللاديني.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد سلامة على دور أئمة المساجد في توعية الشباب والفتيات والتحذير من هذه الموجات التي تؤثر على شبابنا وتخطفهم هذه التيارات المتطرفة أو تهوي بهم في مكان سحيق.

وحول هذا السياق دار حديث الدكتور علي إسماعيل والذي أكد على أن كل إمام جندي من جنود الله ولا يقل أهمية عن دور الجندي المقاتل على الجبهة، فالإمام يدافع عن دينه ووطنه وسلاحه الدعوة وجبهته المسجد، والجندي يدافع عن دينه ووطنه وسلاحه آلة القتال وجبهته مكانه المكلف به.

هذا وقد بين الدكتور محمود أبو السعود صور التطرف اللاديني والتي تتمثل في الإلحاد والتردي الأخلاقي الذي أصبح ظاهرة في مجتمعنا المصري، وذلك بسبب الهجمات التي تستهدف شبابنا وفتياتنا من وسائل الإعلام المختلفة تارة ومن التيار الإلحادي تارة أخرى.

ثم ختمت الفعاليات بقراءة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية بصوت الشيخ محمد أحمد الدالي والشيخ خالد الحديدي.

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفي والعلمي وفي ضوء تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة سبل التطرف الديني والفكري وبرعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف.