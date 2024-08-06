استخراج "سيخ حديدى" من فم طفلة 3 سنوات بمستشفى جامعة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نجح فريق طبى بمستشفيات جامعة أسوان، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد إجراء جراحة دقيقة لها، باستخراج "سيخ حديدى" من فم الطفلة، داخل قسم جراحة التجميل.

أكد الدكتور أحمد قناوى، رئيس قسم جراحة التجميل بمستشفى أسوان الجامعى، فى بيان صحفى، أن القسم نجح فى إنقاذ حياة طفلة من موت بعد تعرضها بانحشار سيخ حديد صديء ملتوى بسقف الحلق فى قاعدة الجمجمة فى حادث بالخطأ.

وأضاف رئيس قسم جراحة التجميل، أن الفريق الطبى تدخل من خلال إدخال الطفلة بشكل عاجل لغرفة العمليات، وتخديرها وتركيب أنبوب تنفس حنجرى بشكل دقيق، ثم تم التعامل مع الجسم الحاد لاستخراجه من داخل بلعوم الطفلة ذات الثلاث سنوات دون التسبب فى حدوث أى مضاعفات أخرى أو تهتك بالأنسجة الداخلية أو خرق للأوعية الدموية أو الأعصاب الدماغية.

وأوضح الدكتور قناوى، أن الطفلة خرجت من العمليات وهى بصحة جيدة وتم إتمام الجراحة ومعالجة الجرح اصلاحبا ليتم ملاحظتها والمتابعة الطبية بوحدة الرعاية المركزة بقسم التجميل لتجاوز مرحلة الخطر وتعافيها.

وأشار، إلى أن أسرة الطفلة وجهت الشكر لإدارة مستشفيات جامعة أسوان، برئاسة الدكتور محمد زكى الدهشورى، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور محمد صلاح، مدير المستشفى، تحت إشراف الدكتور لؤى نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، على جهودهم المبذولة لإنقاذ حياة الطفلة الصغيرة.

مستشفيات جامعة أسوان



السيخ الحديدى بعد استخراجه (1)



أشعة توضح حالة الطفلة



المستشفى الجامعى بأسوان