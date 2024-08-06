اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 09:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيطاليا تعترض طائرات مجهولة الهوية فوق بحر البلطيق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 08:13 م
إيطاليا تعترض طائرات مجهولة الهوية فوق بحر البلطيق مقاتلة جوية
أ ش أ

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اعترضت إيطاليا طائرات مجهولة الهوية دخلت في المجال الجوي لبحر البلطيق.


وقالت وزارة الدفاع الإيطالية - في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ - إن القوات الإيطالية العاملة في ليتوانيا أرسلت طائرات "يوروفايتر تايفون" للمهمة انطلاقا من قاعدة سياولياي.


وأشارت إلى أن أمر الإقلاع الفوري جاء من مركز العمليات الجوية المشتركة التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في ألمانيا.

وكانت إيطاليا تولت قيادة مهمة حلف شمال الأطلسي في منطقة البلطيق في بداية شهر أغسطس الحالي.


يشار إلى أن 17 دولة تشارك في حماية المجال الجوي لدول البلطيق والتي تضم إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بعد اتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ أبريل 2004.

 







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