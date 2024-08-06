إصابة ضابط ومسعف إسرائيلى بجروح خطيرة من لواء جفعاتى فى معارك غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أصيب ضابط طبي ومسعف احتياطي من لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال المعركة التي جرت جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,653 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وقد أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن "قوات بلاده جاهزة لكل السيناريوهات على جميع الجبهات"، في الوقت الذي تنتشر فيها تقارير عن احتمال شن ضربة إيرانية على تل أبيب.