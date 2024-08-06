إسقاط تهم تزوير توقيع مارادونا عن اثنين من الأطباء المتهمين

فاطمة شوقى

أسقط القاضى الأرجنتينى دييجو مارتينيز التهم الجنائية بحق الأطباء المتهمين فى قضية وفاة الأسطورة دييجو مارادونا الذى توفى فى نوفمبر 2020 عن عمر يناهز الـ 60 عاما، ليوبولدو لوكى، وأجوستينا كوساتشوف، المتهمين بتزوير توقيع النجم الأرجنتينى فى عيادة أوليفوس، ولكن مع استمرار التهم الآخرى الموجهة لهما فى القضية.



وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن التقادم من أبرز أسباب إسقاط التهم الجنائية للطبيبين، حيث أنه وفقا للقاضى مارتينيز فإنه فيما يتعلق بالوثيقة التى تحتوى على توقيع مزور لمارادونا فإنه إجراء سقط بالتقادم.



وتستمر قضية مارادونا المتهم فيها 7 من أطباءه حتى أكتوبر القادم، وخلصت لجنة مكونة من 20 خبيرا طبيا شكلها المدعى العام الأرجنتينى فى عام 2021 إلى أن مارادونا "كان من الممكن أن تكون لديه فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة" مع العلاج المناسب فى منشأة طبية مناسبة.



وكان المتهمون قد اعترضوا على إحالتهم إلى المحاكمة أو الإبقاء على التهمة، مشيرين إلى القتل غير العمد.



لكن المحكمة، فى الاستئناف، أبقت على وصف "القتل العمد فى نهاية المطاف"، أى الجريمة التى توصف عندما يرتكب شخص إهمالا مع علمه أن ذلك قد يؤدى إلى الوفاة ويعاقب عليها بالسجن من 8 إلى 25 عاما.



وأشارت صحيفة الدياريونى الأرجنتينية، إلى أن قضية وفاة مارادونا أثارت جدلا كبيرا فى العالم خاصة بعد ظهور العديد من المستجدات على القضية والتى من بينها تأكيد الطب الشرعى أن مارادونا توفى بشكل طبيعى بسبب نوبة قلبية.



وتوفى مارادونا فى 25 نوفمبر عن 60 عاما أثناء تعافيه من جراحة فى الدماغ بسبب جلطة دموية، وبعد عقود من المعارك من إدمان الكوكايين والكحول، وتم العثور عليه بعد أسبوعين من إجراء تلك العملية الجراحية، فى منزل له فى أحد حياء بوينس آيريس حيث كان يتماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى.



وفى أبريل الماضى، أكدت محكمة الاستئناف الأرجنتينية أن جراح الأعصاب ليوبولدو لوكى، والطبيبة النفسية أجوستينا كوساكوف وستة آخرين، بينهم ممرضات، سيمثلون للمحاكمة فى هذه القضية بتهمة الاهمال الطبى الذى أدى إلى وفاة مارادونا.