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إبراهيم عبد الجواد يشيد بالشركة المتحدة: مليون تحية علشان بيساعدوا الشباب

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 10:05 ص
إبراهيم عبد الجواد يشيد بالشركة المتحدة: مليون تحية علشان بيساعدوا الشباب ابراهيم عبدالجواد
كتب سمير حسنى

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أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد متحدث مهرجان العلمين ومقدم برنامج "صباح العلمين"، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال عبد الجواد، "كم المجهود الرهيب والفرص اللى تمت إتاحتها لكل شركات القطاع الخاص.. هنا فيه نماذج لمشاريع خاصة وشبابية في منتهى الجمال وتوفير منصة لعرض شغلهم ومساعدتهم يكبروا حاجة تستحق مليون تحية".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.







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