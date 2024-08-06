اليوم السابع
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أصدقاء طالب ثانوى مات قبل النتيجة وحصل على 79.5% ينعونه: فرحتك فى الجنة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 04:28 م
أصدقاء طالب ثانوى مات قبل النتيجة وحصل على 79.5% ينعونه: فرحتك فى الجنة الطالب المتوفي
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع طالب يدعى عبد الله محمد عصمت، بالصف الثالث الثانوي العام، إثر حادث تصادم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة بأيام.

ونشر أحد زملاء عبد الله على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نتيجة الثانوية العامة الخاصة به مرددًا: "كان نفسي تكون موجود ونفرح سوا يا صاحبي وبدعيلك بالجنة".

فيما قال أحد أصدقاء الفقيد، إن عبد الله كان ينتظر بلهفة إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث كان يعبر عن خوفه الشديد من عدم حصوله على مجموع جيد.

 

وتابع، اليوم ظهرت النتيجة، وحصل صاحبى عبدالرحمن على مجموع 79.5، ولكنه لم يشاهد النتيجة وفرحته أكيد في الجنة.

 

وكان قد لقى عبد الله محمد مصرعه إثر حادث تصادم منذ أكثر من أسبوع، وتم تشييع جثمانه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ودفنه بمقابر أسرته.

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