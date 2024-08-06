اليوم السابع
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أسعار تذاكر القطارات على خطوط السكة الحديد

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:17 م
أسعار تذاكر القطارات على خطوط السكة الحديد قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات، على خطوط السكة الحديد، وذلك بعد زيادة أسعار ركوب القطارات، منذ أيام.

اسعار التذاكر
اسعار التذاكر

 

اسعار تذاكر القطارات
اسعار تذاكر القطارات

 

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.
 
زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.
 
-  قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- قطارات الضواحي وتحيا مصر.. زيادة 25% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

 






اسعار القطارات

السكة الحديد

اسعار قطارات السكة الحديد

القطارات



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