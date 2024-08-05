71 براءة اختراع حصل عليها المصريون عام 2023

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2023، تطور عدد الطلبات المقدمة من المصريين والاجانب إلى مكتب براءات الاختراع المصري، وعدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري خلال العام الماضى.

وحاز المصريين على صدارة المتقدمين للحصول على براءات اختراع، بعدد 71 براءة اختراع من مكتب البراءات المصري بواقع 22.4٪، يليها المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 43 براءة اختراع بنسبة 13.6٪ من الإجمالي، ثم جاء المتقدمين من المانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي 28 براءة اختراع بنسبة 8.8٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023.

واستقبل مكتب براءات الاختراع المصري نحو 2101 طلبا من المصريين والأجانب للحصول على براءة اختراع عام 2023، ارتفاعا من 1914 طلبا عام 2022 بزيادة نسبتها 9.8%، موزعة بين 720 طلباً للمصريين بنسبة 34.3٪ من الإجمالي و1381 طلباً للأجانب بنسبة 65.7٪ من الإجمالي.

ومنح مكتب البراءات المصري 317 براءة اختراع عام 2023، مقابل 512 براءة عام 2022، بانخفاض نسبته 38.1%، موزعة بين 71 براءة اختراع للمصريين بنسبة 22.4٪، و246 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.6٪.

وبالنسبة لأعلى مجالات التخصص فهناك 80 براءة اختراع تم منحها وفقاً للتصنيف الدولي في مجال الاحتياجات الانسانية بنسبة 25.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2023، موزعة بين 27.5٪ للمصريين، 72.5٪ للأجانب، يليها البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعدد 77 براءة اختراع بنسبة 24.3٪ موزعة بين 31.2٪ للمصريين، 68.8٪ للأجانب، ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعدد 51 براءة اختراع بنسبة 16.1٪ موزعة بين 23.5٪ للمصريين، 76.5٪ للأجانب.