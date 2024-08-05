وفاة العالم الصينى الأمريكى الحائز على جائزة نوبل فى الفيزياء تسونج داو لي

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توفى العالم الصيني - الأمريكي تسونج داو لي، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، عن عمر ناهز 98 عاما في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وذكرت قناة (سي جي تي إن) الصينية، اليوم الاثنين، أن تسونج داو لي اشتهر بأبحاثه الخاصة بنظرية حفظ التكافؤ في مجال الفيزياء.

وحصل تسونج داو لي على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1957 مناصفة مع العالم تشن نينج يانج، لإثباتهما أن نظرية حفظ التكافؤ، وهي قاعدة أساسية في الفيزياء النووية، ليست صحيحة في بعض الحالات.

يذكر أن تسونج داو لي من مواليد عام 1926 في مدينة شنغهاي الصينية، وتعلم في الجامعات الصينية، ونال درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو الأمريكية في عام 1950.