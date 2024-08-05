وفاة أحد آخر الجنود الإيطاليين المعتقلين في معسكرات النازية

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أكدت رئيسة بلدية كاساكاليندا الإيطالية سابرينا لاليتو، وفاة ميشيل مونتاجانو أحد آخر الجنود الإيطاليين الذين تم اعتقالهم في معسكرات ألمانيا النازية عن عمر يناهز 102 عام.



وقالت رئيسة بلدية كاساكاليندا الإيطالية - مسقط رأسه - إنه سيقام وداع أخير مساء اليوم في كنيسة سانتا ماريا ديل كارمين.



ورفض مونتاجانو القتال من أجل ألمانيا والانضمام إلى الجمهورية الاشتراكية الإيطالية، وتم ترحيله إلى معسكرات الاعتقال النازية، وتجريده مع آخرين من زيهم العسكري وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة.



حصل مونتاجانو على وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية واحتفلت بلدية كامبوباسو بعيد ميلاده المائة بحفل كبير، كما فعلت مسقط رأسه.