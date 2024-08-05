وزير الطيران يلتقى السفير السنغافورى لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

كتب محمود عبد الغني

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران، حيث تناول اللقاء تعزيز سُبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال الطيران المدني.

رحب وزير الطيران المدني بالسفير السنغافوري مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر و سنغافورة والتي شهدت تطورا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن سنغافورة تُعد نموذجًا متميزًا في عدة مجالات منها التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي واللوجستي وإدارة النقل والموانئ؛ وأبرزها التجربة السنغافورية فى مجال تطوير وإدارة المطارات العالمية.

وأشاد "الحفني" بجهود العمل الداعمة مع الجانب السنغافوري بين قطاع الطيران المدني المصري وشركة شانجى الدوليه للمطارات خاصة في ضوء علاقات التعاون والزيارات المتبادله بين الجانبين خلال الفتره الماضيه لدعم تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في منظومة المطارات المصرية والإستفادة من التجربة السنغافورية المتميزة في هذا المجال.

وأكد "الحفنى" على حرص قطاع الطيران المدني بمواصلة أوجه التنسيق والتعاون مع الجانب السنغافوري؛ مشيرًا إلى اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كبار مسئولي شركة شانجي الدولية لاستعراض كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك بين الطرفين .

كما تناول اللقاء عرض محددات وأولويات عمل وزارة الطيران المدني خلال المرحلة القادمة والتي يأتي على رأسها تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وكذا تطوير البنية التحتية لرفع كفاءة منظومة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية، وتحسين خدمات الشحن الجوي من خلال إنشاء مدينة بضائع لوجستية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوي ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية بما يعزز الإستفادة من موقعها الإستراتيجي المتميز بين قارات العالم.

ومن جانبه قدم السفير دومينيك جوه التهنئة لوزير الطيران المدني مشيدًا بالرؤية التنموية والمشروعات التى أنجزتها الدولة المصرية فى وقت قياسي على كافة الأصعدة، مؤكدًا على اهتمام بلاده بالعمل المشترك والفعال مع قطاع الطيران المدني المصري والذي يعكس عمق العلاقات المصرية السنغافورية في كافة المجالات؛ لاسيما ما تشهده منظومة الطيران المدنى من خطوات مدروسة نحو التطوير بما يدعم فتح آفاق أوسع من الشراكات الفعالة بين الجانبين، خاصة في ضوء تدفق الحركة الجوية والسياحية وزيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين؛ لافتًا إلى الإمكانات الواعدة التي يحظى بها قطاع الطيران المدني مما يسهم في تعزيز مزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية بين مصر وسنغافورة.