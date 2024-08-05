اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:40 م
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وزير الزراعة يكلف السلامونى لإنتاج التقاوي والمنسى للحجر الزراعي وراشد للحماية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:12 م
وزير الزراعة يكلف السلامونى لإنتاج التقاوي والمنسى للحجر الزراعي وراشد للحماية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ثلاثة قرارات في إطار خطة إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها واداراتها المختلفة، وضخ دماء جديدة، لإنجاز الأعمال، واستكمال مسيرة التطوير.

وشملت القرارات الثلاثة: تكليف الدكتور خالد  السلاموني بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، فضلا عن تكليف المهندس حسام  راشد  للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي،  كذلك تم تكليف المهندس محمد المنسي للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وجه وزير الزراعة الشكر للقيادات السابقة، لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم السابقة، كما كلف القيادات الجديدة، ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير والانجاز وتحقيق التنمية.







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