اليوم السابع
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وزير الخارجية يعرض على الرئيس السيسى التقرير الثانى لاستراتيجية حقوق الإنسان

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:02 م
وزير الخارجية يعرض على الرئيس السيسى التقرير الثانى لاستراتيجية حقوق الإنسان الرئيس السيسي ووزير الخارجية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة..

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الرئيس السيسي ووزير الخارجية 
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الرئيس السيسي خلال الاجتماع
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الرئيس السيسي ووزير الخارجية






السيسي

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بدر عبد العاطي

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