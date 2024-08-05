اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الإنتاج الحربى: سيارات بديلة التوك توك سعرها مناسب وتعمل بالغاز والبنزين

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:43 م
وزير الإنتاج الحربى: سيارات بديلة التوك توك سعرها مناسب وتعمل بالغاز والبنزين وزير الانتاج الحربي
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، إن السيارات بديلة التوك توك، سعرها مناسب، وتعمل بالبنزين والغاز، ويتم التعاون فيها مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، ان المشروع في فترة العمل الأولى، حيث تصل النماذج الأولى خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء الجادين في كافة الصناعات المطلوبة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، أن السيارات إحدى أدوات التعامل مع التوك توك، وتقوم الوزارة بالتصنيع المحلى بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة.

 

 







وزير الانتاج الحربى

اخبار الانتاج الحربى

محمد صلاح

التوك توك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة