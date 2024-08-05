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هيئة الأرصاد: أمطار رعدية على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:06 م
هيئة الأرصاد: أمطار رعدية على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر سلاسل جبال البحر الأحمر
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق متفرقة علي جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية،  مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.

 







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