"نرتقى معا" برنامج الصيف للأطفال والنشء والشباب فى "بيت السنارى" لآخر أغسطس

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع إلى قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، برنامج ورش الصيف للأطفال والنشء والشباب، تحت عنوان: "نرتقي معًا"، وذلك حتى 30 أغسطس 2024، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يضم البرنامج ورش عمل متنوعة مثل: ورشة "التحدث بالفصحى" التي تساعد المشاركين على تحسين مهاراتهم اللغوية، وورش فنية مثل: "فن تشكيل الحيوانات بورق الجرائد"، و "فن التطريز الصغير"، و"صنع الأدوات المدرسية"، بالإضافة إلى ورش لإعادة التدوير مثل: "فن إعادة تدوير الأقراص المدمجة"، و"إعادة التدوير للأطفال من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة".



يعطي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الحرفية، حيث يقدم ورشًا مثل: "ورشة تشكيل المعادن (حُلي)" و"ورشة التشكيل بالفخار" للشباب والكبار. كما يضم البرنامج أيضًا ورشًا مخصصة لدور الأيتام، مثل "ورشة عمل اللعب بالخيوط"، و"ورشة الطباعة على القماش". ويهدف "نرتقي معًا" إلى توفير منصة شاملة لتنمية مهارات الشباب الفكرية والاجتماعية والجسدية. ويكتسب المشاركون من خلال هذه الورش مهارات عملية وحياتية قيمة، بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بنفسهم وقدرتهم على الإبداع والابتكار.



يأتي البرنامج في إطار الاهتمام بالتنمية الشاملة للفرد، والتي لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضاً مختلف الجوانب العملية.