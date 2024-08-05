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موعد إعلان نتيجة تحويلات طلاب مرحلة التعليم الأساسى بين المدارس بالجيزة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 12:12 م
موعد إعلان نتيجة تحويلات طلاب مرحلة التعليم الأساسى بين المدارس بالجيزة طلاب المدارس
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن إجراءات وشروط التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2024/2025، لمرحلة التعليم الأساسي، وموعد إعلان نتائج التحويلات.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن تقديم طلبات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمحافظات الأخرى، يتم إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا...

وأشارت المديرية إلى أن تحويلات مرحلة التعليم الأساسي تتم وفقًا للضوابط والتعليمات التالية:

- يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2024.

- يتم إعلان التنسيق الأول للتحويلات 20 أغسطس 2024، والتنسيق الثانى 5 سبتمبر 2024، والتنسيق الثالث 20 سبتمبر 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل لمرحلة رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات متميز، استثنائيًا، من الخميس 1 أغسطس حتى الأربعاء 7 أغسطس 2024، تحقيقًا لرغبة أولياء الأمور.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم يكون من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بوابة التعليم الأساسي، https://www.gizaedu.net.







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