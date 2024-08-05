موجة جفاف شديدة تجتاح رومانيا جراء ارتفاع درجات الحرارة

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اجتاحت موجة جفاف شديدة بعض أقاليم رومانيا جراء ارتفاع درجات الحرارة.. حيث تعرضت بحيرات للجفاف وتضررت المحاصيل الزراعية.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الإخبارية أن بحيرة تالاباسكان الواقعة في مقاطعة جالاتي جنوبي البلاد تعرضت للجفاف جراء عدم هطول الأمطار لمدة ثلاثة شهور.. مشيرة إلى أن رومانيا ستشهد خسائر جسيمة في محاصيل الذرة وعباد الشمس حيث يصعب على هذه النباتات أن تنمو في درجة حرارة مرتفعة.

وتخطط الحكومة الرومانية لطلب مساعدة مالية من المفوضية الأوروبية لمساعدة القطاعات الزراعية المتضررة، كما أن جهودا تبذل حاليا لتخفيف الضغوط المالية على الشركات الزراعية من بينها تأجيل سداد مستحقات القروض.

ومع ذلك، يقدر محصول القمح في رومانيا لهذا العام بنحو 7 ملايين طن، مع خسائر طفيفة فقط بسبب الجفاف.

يذكر أن رومانيا هى المصدر الثاني في أوروبا للحبوب الغذائية بعد فرنسا.. وقد ارتفعت صادراتها من الحبوب الغذائية إلى أكثر من 30 % خلال العام 2023/ 2024.

وقد صدر المزارعون والتجار الرومانيون أكثر من 10,6 مليون طن من الحبوب الغذائية مقابل 8,1 مليون طن في العام السابق.

وبإنتاج 2.7 مليون طن من 3.9 مليون طن للاتحاد الأوروبي، تتصدر البلاد صادرات الذرة.

وتعد رومانيا أيضا ثاني أكبر مصدر للقمح اللين، حيث زادت صادراتها بنسبة 36.9% لتبلغ 6.3 مليون طن.