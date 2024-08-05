مظاهرات فى أوروبا لدعم غزة والدعوة لمقاطعة إسرائيل فى الألعاب الأولمبية

فاطمة شوقى

تستمر المظاهرات فى عدد من الدول الأوروبية لدعم غزة منذ بداية الأسبوع الجارى، وشارك العديد من الأشخاص فى مسيرات مؤيدة لوقف إطلاق النار ، وذلك بعد مرور 300 يوم على الحرب فى غزة، وتجمع العشرات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في باريس ، للمطالبة بحل للحرب والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في الألعاب الأولمبية.

وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى "فرض عقوبات على مجرمي الحرب الإسرائيليين" و"أنقذوا فلسطين" و"أوقفوا الإبادة الجماعية للفلسطينيين".

وارتدى المتظاهرون الكوفية الفلسطينية وحملوا الأعلام الفلسطينية خلال المظاهرات .

كما أعرب الكثيرون عن غضبهم لرؤية العلم الإسرائيلي في أولمبياد باريس، وقال الناشطون إنه كان ينبغي على الرياضيين الإسرائيليين التنافس في وضع محايد مثل وضع روسيا وبيلاروسيا بعد حرب أوكرانيا.

كما تجمعت مجموعة من أنصار فلسطين أمام وزارة الخارجية في ستوكهولم، عاصمة السويد، ردا على الهجمات على غزة واحتجاجا على الاحتلال الصهيوني.

وتجمع المتظاهرون أمام وزارة الخارجية بناء على نداء العديد من المنظمات غير الحكومية في البلاد، مطالبين بوقف الهجمات التي تنفذها حكومة الكيان المحتل على غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول كامل مواد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "نتنياهو قاتل الأطفال" و"نتنياهو إرهابي" و"إسرائيل دولة إرهابية" و"الحرية لفلسطين" و"قاطعوا إسرائيل" و"أمريكا تمول وإسرائيل تقصف" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

بالإضافة إلى ذلك تجمع الآلاف من الأشخاص في روتردام بهولندا دعما للقضية الفلسطينية، حيث آلاف الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرة احتجاجا على هجمات الاحتلال في غزة وتنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتوجهوا إلى محكمة روتردام.

كما تجمع حشد كبير في وسط لندن السبت الماضى للمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة، حيث تجمعوا فى هايد بارك كورنر وعلى طول بارك لين في وسط لندن ورفعوا خطًا أحمر ضخمًا يقولون إنه يرمز إلى الخطوط الحمراء التي تجاوزتها إسرائيل.