مصرع شخص وإصابة 25 آخرين في حادث مروع لحافلة سياحية بإيطاليا

فاطمة شوقى

لقى شخص مصرعه وأصيب حوالى 25 آخرين، في حادث مروري خطير لحافلة سياحية في إيطاليا، واصطدمت الحافلة، التي كانت تقل 45 شخصا، بحاجز أمان على طريق سريع بالقرب من مدينة أريتسو في توسكانا لأسباب غير معروفة، بحسب وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الصور التي التقطتها إدارة الإطفاء تظهر أن الزجاج الأمامي للحافلة مثقوب بالكامل بحاجز الأمان.

وكان ركاب الحافلة السياحية من السياح الصينيين، وفقا لرئيس توسكانا، أوجينيو جياني. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن من بين 45 شخصًا كانوا على متن الطائرة، أصيب 25 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن من بين المصابين ثلاثة قاصرين، وواجه رجال الإطفاء صعوبة في إنقاذ بعض الركاب من الحافلة، التي كانت محشورة في حاجز الأمان، لكنهم تمكنوا في النهاية من تحريرهم جميعًا.

وكان الحادث حادثا مؤسفا أدى إلى وفاة شخص وإصابة عدد من الجرحى. وقد ترك هذا الحادث الخطير العديد من السياح في حاجة إلى رعاية طبية.