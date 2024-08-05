اليوم السابع
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الإثنين، 05 أغسطس 2024 04:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصادر أمنية عراقية: لا صحة لما تم تداوله بشأن انفجارات بقضاء الفاو بالبصرة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:00 ص
مصادر أمنية عراقية: لا صحة لما تم تداوله بشأن انفجارات بقضاء الفاو بالبصرة قصف
وكالات

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أكدت مصادر أمنية عراقية أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن انفجارات هزت قضاء الفاو بالبصرة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، قالت وسائل إعلام عراقية إنه سمع انفجارات عنيفة سمعت بمنطقة الفاو فى البصرة جنوبى العراق.

 







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