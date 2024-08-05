محافظ المنوفية يخفض درجات القبول بالثانوي العام إلى 237 درجة بدلا من 239

المنوفية - محمد فتحى

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوى العام والرياضى للطلاب المنتظمين للعام الدراسى 2024/2025 من 239 درجة إلى 237 درجة بعدد من المدارس التى لم تكتمل كثافات الفصول بها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من الطلاب حرصاً على مستقبلهم التعليمى.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوى العام الخاص من 220 درجة إلى 218 درجة، والنزول بدرجات مجموع القبول للالتحاق بمرحلة الثانوى العام الخدمات من 215 درجة إلى 210 درجة.

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوى العام حفاظاً على مستقبلهم وأنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة لتحسين جودة التعليم، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية.