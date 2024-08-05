محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى لـ 228 درجة

القليوبية إبراهيم سالم

وافق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024 / 2025، ليصبح 228 درجة بدلا من 230 درجة، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب، مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.

وكان قد اعتمد فى وقت سابق ، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، للطلاب الحاصلين على الإعدادية من مدرسة خاصة أو مدرسة رسمي لغات، ويرغبون التقدم لمدارس ثانوية رسمية يتم قبولهم وفق شروط التنسيق ومحل سكنهم، ويستثني الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة فأكثر من التوزيع الجغرافي.

من جانبها، أشارت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن عدد فصول الصف الأول الثانوي المتاحة بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد هى 770 فصل على مستوي المحافظة، موضحة أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 بلغ 89897 طالباً وطالبة.