محافظ القاهرة يزور الإمام الطيب ويثمن دور الأزهر فى نشر الدعوة والحفاظ عليها

كتب سيد الخلفاوى

زار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة.

رافق المحافظ فى زيارته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة .



كما حضر اللقاء الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لبيت الزكاة والصدقات ، والدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر .



وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته بلقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر فى إطار العلاقات الوثيقة الى تربط الأزهر ومحافظة القاهرة والتى تهدف للتعاون والمشاركة لما فيه مصلحة المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة دور الأزهر الشريف كمنارة فى العلم والمعرفة والمشاركة المجتمعية، ودوره فى نشر الدعوة والحفاظ عليها مؤكدًا أن الأزهر الشريف مؤسسة عريقة لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين، لدوره التثقيفي والتوعوي، لافتًا أن الأزهر قدم نموذجًا رائعًا لوحدة الوطن وترابطه، مشيدًا بالدور الهادف الذي يقوم به الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من أجل نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والأخوة بين أفراد المجتمع لا سيما الشباب.

وأضاف محافظ القاهرة أن استمرار الأزهر لأكثر من ألف عام يرجع إلى منهجه المعتدل، وبعده عن الغلو والتطرف، لذلك احتل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين في كل أنحاء العالم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن دور الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ، لا يقتصر على نشر القيم الدينية وتعاليم الإسلام السمحة ، إنما تخطى ذلك لكونه منظومة إسلامية تعليمية رائدة عالميًا تُسهم بفاعلية في تحقيق السلام والوسطية.



شيخ الأزهر مع محافظ وقيادات القاهرة