محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية

كتب سيد الخلفاوى

ترأس دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بمشاركة كافة الأجهزة المعنية لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وإبراز الوجه الجمالى لها للحفاظ عليها واستعادة طابعها المعمارى والعمرانى.

شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، و ايهاب حنفى المنسق العام لصندوق التنمية الحضرية، ورؤساء شركتى المياه والصرف الصحى ورئيس هيئة النظافة، ومسئولى الغاز والكهرباء والاتصالات وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تقديم كافة التيسيرات لاستكمال المشروع والتنسيق بين كافة الجهات لإحياء هذه المنطقة والحفاظ عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الأليات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وشدد محافظ القاهرة على منع أية إشغالات فى المنطقة أو محاولة لمخالفة النسق العمرانى بها مع ازالة المخالفات على الفور.

كما استعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع شمال الحرفيين الذى تنفذه الدولة بحى منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية .



وتشمل أعمال التطوير منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة .