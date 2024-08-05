محافظ الدقهلية يتفقد الجمعيات الزراعية للتأكد من صرف الأسمدة للمزارعين

الدقهلية - شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة تفقدية علي الجمعيات الزراعية، للتأكد من صرف الأسمدة للمزارعين المستحقين، والتقي بعدد منهم واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم، حيث تفقد جمعية طوخ الأقلام التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين.

جاء ذلك بحضور المهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

وقال المحافظ: دعمي الكامل للمزارع الدقهلاوي وسأعمل بالتنسيق مع وزير الزراعه علي حل كافة مشاكله، من خلال توفير الأسمدة ومنح قروض مخفضه من البنك الزراعي لتنمية الزراعة وزيادة المحاصيل الزراعية.

وأوضح اللواء مرزوق بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية للإشراف علي توزيع الأسمدة علي المزارعين من خلال الجمعيات الزراعيه والتأكد من صرفها للمستحقين لعدم وقوعها بالسوق السوداء.

وشدد "المحافظ"، علي صرف الأسمدة للمستحقين وتطبيق مبدأ العدالة في التوزيع وإعادة توزيع الأسمدة علي الجمعيات وفقاً لاحتياجها من خلال مراجعة الجمعيات التي يوجد بها فائض من الأسمدة وإعادة توزيعه علي جمعيات أخري يوجد بها عجز في صرف الأسمدة للمزارعين.

وأمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من يتلاعب في صرف الأسمدة ومن يثبت إتجاره بها في السوق السوداء لأن هذا حق المزارع الذي منحته الدوله إياه وقامت بدعم الأسمدة من أجل تنمية الزراعة وزيادة الإنتاج من أجل حدوث اكتفاء ذاتي من المحاصيل والمنتجات الزراعية.

وقال "المحافظ": أناشد جميع الأخوة المزارعين بعدم حرق قش الأرز لمنع حدوث ظاهرة السحابة السوداء حفاظاً علي البيئة من التلوث، مشيراً إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن الدقهلية هي من أكبر المحافظات الزراعية وتعد حصالة مصر الغذائية ونعمل مع كافة أجهزة الدولة لدعم الزراعة في الدقهلية لتنمية الزراعات وعلي رأسها المحاصيل الاستراتيجية والخضار والفاكهة حيث تعد الدقهلية الأولي في زراعة الصوب الزراعية.