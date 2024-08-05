مؤشر "نيكى 225" اليابانى يسجل أكبر انخفاض يومى له منذ عام 1987

أ ش أ

تراجعت مؤشرات أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنهاية التعاملات التي جرت اليوم الاثنين ، حيث شهد مؤشر "نيكي 225" الياباني أسوأ يوم منذ ما يُعرَف بـ "الاثنين الأسود" المرتبط بالانهيار الحاد المفاجئ للأسواق العالمية في عام 1987.

وسجل مؤشر "نيكي 225" انخفاضا حادا بنسبة 12.40% أي ما يعادل 4451 نقطة ليسجل 31458 نقطة على خلفية عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من تدهور حالة الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر مما كان متوقعًا.

وتراجع مؤشر "هانج سنج" للأوراق المالية بنسبة 1.46% أي بمقدار 247 نقطة ليصل إلى 16698 نقطة فيما سجل مؤشر SSE المركب في بورصة شنغهاي الصينية هبوطًا بنسبة 1.54% أي ما يعادل 44 نقطة مسجلًا 2860 نقطة.

وفي بورصة مومباي الهندية، سجل مؤشر "سينسيكس" انخفاضًا بنسبة 2.74% أي بمقدار 2222 نقطة ليصل إلى 78759 نقطة فيما أغلق مؤشر بورصة سنغافورة الرئيسي على انخفاض بنسبة 4.07% بمقدار 137 نقطة ليصل إلى 3243 نقطة.