قائد الحرس الثورى الإيرانى: الاحتلال سيتلقى ردا قاسيا على اغتيال إسماعيل هنية

كتب محمد عبد العظيم

قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن الاحتلال سيتلقى ردا قاسيا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في حساباته باغتيال هنية.

فيما قالت وزارة الخارجية الإيرانية: اغتيال هنية في طهران يعد انتهاكا للقوانين الدولية وعلى العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر إعلام إسرائيلي، أنه من غير المتوقع أن تتراجع إيران عن تنفيذ تهديداتها وإسرائيل تواجه تحديا أكبر مما واجهته في أبريل الماضى.