اليوم السابع
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فرص عمل للطلبة والخريجين.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيا الخميس

الإثنين، 05 أغسطس 2024 04:28 م
فرص عمل للطلبة والخريجين.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفيا الخميس محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفيًا، الخميس المقبل الموافق 8/8/2024، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بإحدى الشركات.

وأشار الجهاز، إلى أن الوظائف المطلوبة، عضو فريق، ويتاح التقديم عليها للطلبة والخريجين، موضحة شروط التقديم على النحو الآتي: (المؤهل من إعدادية – يتاح التقديم للذكور فقط - سن التقديم من 18 إلى 35 سنة - عدد ساعات العمل 9 ساعات).

وأوضح الجهاز مزايا التقديم على النحو الآتي: (تأمين طبي واجتماعي – مرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافز شهري – أماكن العمل بالقرب من محل السكن – متوفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة إلى أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز، الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، وذلك من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".


 







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