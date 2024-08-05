غدا.. انقطاع المياه عن بعض قرى مدينة شربين بالدقهلية لمدة 6 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم غدا الثلاثاء الموافق 6/ 8/ 2024 من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساء ولمدة 6 ساعات عن المناطق التالية..

1- الوحدة المحلية بالأطرش وتوابعها

2- الوحدة المحلية بالوكالة وتوابعها

3- جزء من بلقاس وأبو نور الدين- أبو بصل- السبخاوية

4- جزء من الوحدة المحلية بالحصص- جزء من العيادية والعزب التابعة

وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بأعمال ربط خط مياه "شربين- أبو زاهر"، علي بطارية طرد توسعات مرفق مياه شربين الجديدة "أعمال مقاول حياة كريمة".

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة أثناء فترة الانقطاع.