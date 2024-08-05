طلاب جامعة الأزهر يشاركون فى مهرجان العلمين للأنشطة الطلابية 2024

كتب لؤى على

انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تنظمها الدولة المصرية وتهدف إلى تعميق الانتماء الوطني والتعريف بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م؛ شاركت جامعة الأزهر بعدد 14 طالبًا من فريق (طلاب من أجل مصر) إضافة إلى إشرافٍ من الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب؛ في مهرجان العلمين للأنشطة الطلابية للعام2024م تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والشركة المتحدة وجامعة الأزهر وقطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن مشاركة فريق طلاب الجامعة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة كريمة من الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية؛ بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة، ومناخ معتدل، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتميز بها المنطقة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن مهرجان العلمين للأنشطة الطلابية يتضمن مشاركات طلابية في مجالات: (أنشطة الفنون التشكيلية - الأنشطة الرياضية - الأنشطة الموسيقية)

صفحة مهرجان العلمين الجديدة 2024م:

https://www.facebook.com/NewAlameinFestival?mibextid=ZbWKwL

صفحة قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61562302426045&mibextid=ZbWKwL



