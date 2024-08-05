اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 09:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي توجه الدولة لدعم القطاع الخاص

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:33 ص
صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي توجه الدولة لدعم القطاع الخاص الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت صحيفة (الأنباء) الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص "المصري والأجنبي"؛ لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في وجوده" - أن الرئيس السيسي تابع خلال اجتماعه أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.







الرئيس عبدالفتاح السيسي

القطاع الخاص

الصناعات المصرية

الاستثمارات الصناعية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة