شاهد نسب تنفيذ محطة العامرية للقطار الكهربائى السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، نسب تنفيذ محطة العامرية للقطار السريع، وهى ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع ( العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح ).

وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

وتسهم شبكة القطارات السريعة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

بالإضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

جدير بالذكر، أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطار سريع، و 34 قطار إقليمى ، و 14 جرار بضائع.



محطة القطار السريع بالعامري



العامرية



المحطة



محطة العامرية



أعمال انشاء المحطة



محطة العامرية للقطار السريع