رئيس طور سيناء: استعدادات مكثفة لمواجهة الأزمات والكوارث بنطاق المدينة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد المحاسب على حماده رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اجتماعه الأول مع مديرى الإدارات الخدمية وهى الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتموين وشركة المياه والكهرباء ومرفق الإسعاف، ومديرية الطرق والإدارة الزراعية ومديرية الأوقاف والطب البيطرى بالمدينة، بناء على توجيهات اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

وأكد المحاسب علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، على استعدادات مدينة طور سيناء لمواجهة اى أزمات وكوارث تحدث ، وذلك لدراسة ومناقشة إستعدادات المدينة لمواجهة الأزمات والكوارث التى تحدث بنطاق المدينة ودراسة خريطة المخاطر المعرضة لها المدينة ، ومناقشة تفعيل التعاون مع الهيئات و المؤسسات والمديريات والدور الفعال فى حماية حياة المواطنين.

كما تم مناقشة الاستعداد للإصطفاف بمعدات النقل الثقيل والسيارات التابعة للديوان العام ومجلس المدينة والمديريات الخدمية ، وجاهزية تلك المعدات والسيارات.

وطلب رئيس المدينة من مدير المديرية الخدمية سرعة الاستجابة الفورية سوء بمعدات أو بإمكانيات متاحة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما عقد على حماده اجتماعا مع المقاولين بالمدينة، وذلك لمناقشة استعداد وتحديث البيانات وأماكن المعدات الخاصة بها.