رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية يتفقد سير العمل بمحطات معالجة خورشيد

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سير العمل بمحطة معالجة خورشيد 2،والتي تعمل بطاقة استيعابية بطاقة استيعابية 72346م3/يوم ،ومحطة رفع 3 خورشيد بطاقة استيعابية 55390 م3/يوم، ومحطة رفع 4 خورشيد بطاقة استيعابية 28260 م3/يوم ،ومحطة رفع المراغي بطاقة استيعابية 44312 م3/يوم، ومحطة رفع البكاتوشي بطاقة استيعابية 32556 م3/يوم، و أعمال مشروع ارض العجاري.

وشدد "نافع" على متابعة الحالة الفنية للمحطات ورفع كفاءتها وعلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

كما أكد على الالتزام بخطط الصيانة الدورية وفقاً للمعايير القياسية، حفاظا على الأصول المتاحة والاهتمام بالمظهر الحضاري للمحطة والحفاظ على الهوية البصرية للشركة وعلى إنهاء المشروعات الجاري العمل بها طبقا للجدول الزمني المخطط.



اللواء محمود نافع يتفقد محطات الصرف خورشيد



رئيس الصرف الصحي يتفقد محطات خورشيد