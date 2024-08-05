رئيس حماية المستهلك ومحافظ البحيرة يقودان حملات رقابية مفاجئة على الأسواق

البحيرة - ناصر جودة

قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة جولات مفاجئة على أسواق المحافظة، وذلك لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وتأتى هذه الحملات للتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة التخفيضات المطبقة على السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات لجنة ضبط الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

وشارك فى الجولة اللواء احمد الحسينى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة ، اضافة الى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



جانب-من-الحملة



رئيس-جهاز-حماية-المستهلك-ومحافظ-البحيرة-خلال-حملة-رقابية-على-الأسواق



رئيس-جهاز-حماية-المستهلك-ومحافظ-البحيرة-خلال-حملة-على-الأسواق